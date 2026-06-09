Si avviano alla conclusione gli interventi sul sovrappasso al km 173,350 della strada statale 131 "Carlo Felice", nel territorio di Torralba. L’Anas ha infatti completato le operazioni di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura, per un investimento complessivo di circa 1,1 milioni di euro.

La rimozione delle deviazioni al traffico è prevista entro la serata di domani, quando sarà ripristinata la normale circolazione su entrambe le carreggiate della principale arteria viaria della Sardegna.

L’opera rientra nel più ampio piano di manutenzione e ammodernamento di ponti e viadotti lungo la 131, che negli ultimi anni ha già interessato la completa ricostruzione dei sovrappassi di Bonnanaro, Siligo, Florinas e S’Accargia, oltre al ponte Badde Olia.