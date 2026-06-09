Doppio intervento del Corpo forestale nel pomeriggio odierno per fronteggiare due incendi divampati rispettivamente nel Cagliaritano e nell'Oristanese.

Il primo rogo si è sviluppato ad Assemini, in località S'Abixedda, nelle vicinanze del centro abitato. Per le operazioni di spegnimento è stato impiegato l'elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Pula, a supporto delle squadre a terra composte da volontari e Vigili del fuoco. Le attività sono state coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione forestale di Uta.

Un secondo incendio ha invece interessato il territorio di Narbolia, in località Nuraghe Tunis. Sul posto è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo forestale di Fenosu, mentre il coordinamento delle operazioni è stato affidato al Dos della Stazione forestale di Seneghe.

L'allarme è già rientrato e, come confermato dai soccorritori, la situazione a Narbolia è sotto controllo.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite con il supporto dei mezzi aerei e delle squadre a terra per contenere e mettere in sicurezza le aree interessate dalle fiamme.