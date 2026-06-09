Domani, mercoledì 10 giugno alle ore 19:00, nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, in via Sanjust 13 a Cagliari, sarà presentato il libro “Papi, dollari e guerre” di Massimo Franco. L’editorialista del Corriere della Sera dialogherà con Monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei e Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.

L’incontro sarà dedicato all’ultimo lavoro pubblicato da Solferino, nel quale Franco ripercorre oltre un secolo di rapporti tra il Vaticano e il cattolicesimo statunitense, soffermandosi sulle dinamiche storiche, strategiche, dottrinali e finanziarie che hanno accompagnato l’evoluzione di questo legame.

Secondo quanto illustrato dall’autore, il volume analizza il ruolo svolto nel tempo dai contributi provenienti dagli Stati Uniti alla Santa Sede, dalle donazioni arrivate tra gli anni Venti e Trenta del Novecento fino alle iniziative più recenti promosse da fondazioni, istituzioni caritative e organizzazioni cattoliche americane.

Tra testimonianze, documenti dell’Archivio Apostolico Vaticano e ricostruzioni storiche, il libro affronta inoltre i rapporti tra papi e presidenti statunitensi e ripercorre il percorso che ha portato all’elezione di Leone XIV, il primo papa statunitense. Un’elezione che, secondo l’autore, rappresenta il punto di arrivo di una lunga evoluzione maturata nel corso di oltre cent’anni di storia.

L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire i contenuti del volume attraverso il dialogo tra Massimo Franco e monsignor Antonello Mura, in un confronto dedicato a uno dei temi più significativi della storia recente della Chiesa cattolica.