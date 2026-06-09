Momenti di apprensione questa sera a Cagliari, nel quartiere del Sole, dove un grosso albero è improvvisamente crollato in via Scirocco coinvolgendo due autovetture in sosta e parte del cortile di un’abitazione adiacente.

L’allarme è scattato poco prima delle 20:30. All’interno di una delle auto colpite si trovava una donna, affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferita in ospedale in codice giallo per accertamenti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari, che ha provveduto a delimitare l’area interessata, eseguire il taglio dell’albero e mettere in sicurezza sia i veicoli danneggiati sia la sede stradale.

Per consentire le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza, via Scirocco è stata temporaneamente chiusa al transito di veicoli e pedoni fino al completamento dell’intervento.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, impegnati nella gestione della viabilità e nella regolazione del traffico nella zona.