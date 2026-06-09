La sfida elettorale a Maracalagonis sorride alla candidata Francesca Fadda, già sindaca nello scorso quinquennio prima che l'esperienza amministrativa terminasse anzitempo con lo scoglimento del Consiglio a seguito della bocciatura del bilancio e il commissariamento dello scorso aprile.

La prima cittadina ha convinto la popolazione a confermarle la fiducia, non sono bastati gli sforzi di Luigi Orrù e della sua lista "Maracalagonis Guarda Avanti", fermatasi al 43,87% delle preferenze (1.861).

Per Fadda, invece, i voti sono stati 2.381 (56,13%), sostenuta dalla lista "Vivere Maracalagonis". I dati ufficiali hanno registrato un'affluenza del 61,67%, con 4.314 cittadini al voto su un totale di 6.985 aventi diritto.

Lo sfogo: "Dopo la congiura di palazzo ha vinto la gente di Maracalagonis"

Così ai microfoni di Sardegna Live: "Dopo la brusca caduta dell'amministrazione e la 'congiura di palazzo' - perché così lo chiamata - messa in piedi da diverso tempo, anche approfittando della mia condizione fisica - dovevo partorire il mio quarto figlio - possiamo dire che oggi ha vinto la gente, ha vinto Maracalagonis e tutte quelle persone affezionate al lavoro di squadra e all'informazione continua su tutti i progetti di Maracalagonis", commenta l'amministratrice tornando anche sull'epilogo dello scorso mandato.

"Il mio secondo mandato - prosegue - inizia con la gente e tra la gente che mi vuole bene, che mi stima e che non ha bisogno solo di una sindaca solo dietro la scrivania, ma una sindaca presente in ogni settore di questo paese, che risponde al suo numero personale 24 ore su 24. Dal primo mandato porto con me il programma elettorale sottoscritto da tutta la lista, porto con me 50 cantieri in corso che vedranno una nuova Maracalagonis, e soprattutto porto la lealtà e l'onestà di voler lavorare per i progetti del paese senza giochi politici".

"Mi sento di rassicurare i cittadini: sarò il sindaco di tutti, non solo dei miei elettori ma anche di chi per tante ragioni non mi ha votata. Rinnovo infine l'invito a ciascuno di loro, qualsiasi sia il loro dubbio o la loro esigenza, a cercarmi in qualsiasi modo, al mio numero personale, a casa o in Comune, e insieme poter torvare soluzioni", conclude Francesca Fadda.