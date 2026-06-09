Gli elettori di Sanluri hanno mostrato di avere le idee chiare una volta chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale. Il sindaco uscente Alberto Urpi è stato riconfermato dal 73,39% degli elettori e da oggi può lavorare per impostare i lavori del suo terzo mandato consecutivo.

L'amministratore 48enne è primo cittadino della comunità dal 2015 e, sostenuto dalle liste Progetto Sanluri e Sanluri Civica, ha avuto ancora la meglio sulla sfidante Cinzia Fenu, supportata da Stai a Sanluri Stato e S'Innova Sanluri e fermatasi al 26,61%. L'affluenza in città è stata del 64,3%.

"LA COMUNITÀ HA SCELTO IN MANIERA CHIARA"

"Sono molto soddisfatto per la vittoria molto netta e chiara ottenuta a fronte di una partecipazione popolare al voto molto ampia – spiega Alberto Urpi intervistato da Sardegna Live –. Vincere con quasi il 74% di voti su una partecipazione così ampia è davvero un grandissimo orgoglio, soprattutto se si pensa che è il mio terzo mandato".

"Il dato – prosegue Urpi – rappresenta un messaggio molto chiaro della nostra comunità dopo il pellegrinaggio politico avvenuto in questi mesi a Sanluri da parte di esponenti politici o ex esponenti politici che si sono cimentati nel tentativo di influenzare il voto nella nostra comunità. Invece i miei concittadini hanno deciso da soli e in autonomia. Noi abbiamo sempre detto che i nostri big erano i cittadini, non abbiamo coinvolto nessun leader. Questo è piaciuto ai sanluresi che hanno premiato il lavoro fatto e dato fiducia al nostro programma futuro".

"PRIORITÀ A LAVORO, SERVIZI E IMPRESE"

"Abbiamo delle priorità ben precise – spiega il sindaco Urpi a Sardegna Live –, come finire di spendere tutti i finanziamenti ottenuti col PNRR che sono in scadenza. Continueremo a rafforzare il ruolo di Sanluri nel territorio come comune traino dal punto di vista imprenditoriale, commerciale e culturale, tendendo la mano alle imprese della Sardegna per favorire investimenti nel nostro territorio e creare posti di lavoro".

"La nostra comunità ha una spiccata propensione economica, vanta molte imprese alle quali abbiamo fornito molti spazi e servizi. Cerchiamo sempre di garantire un'amministrazione pronta ad accogliere gli investimenti, a sbrigare le pratiche in maniera veloce e snellire la burocrazia. Abbiamo in programma di realizzare un altro asilo nido, per diventare sempre più centro di un territorio importante composto da 20 Comuni i cui abitanti gravitano attorno alla nostra comunità e ai suoi servizi".

"PAROLA D'ORDINE: COSTRUIRE"

"Veniamo da una campagna elettorale nel corso della quale mentre noi parlavamo di proposte, altri erano impegnati a criticare e attaccare chi fa – commenta ancora Urpi –. Ma sulle lamentele ha vinto la concretezza. Noi operiamo per costruire mentre altri vorrebbero distruggere. Auguro all'opposizione di lavorare nei prossimi cinque anni per il bene di Sanluri e in maniera costruttiva".

"DOLORE PER LA SCOMPARSA DI MATTEO MOCCI"

Il sindaco riserva poi un pensiero a Matteo Mocci, l'agricoltore 25enne candidato in opposizione allo stesso Urpi e morto nella serata di ieri in seguito a un incidente stradale proprio dopo avere assistito allo scrutinio dei voti.

"La triste vicenda ci ha imposto di sospendere tutti i festeggiamenti – osserva il primo cittadino –. Conoscevo Matteo molto bene e io stesso, come sindaco, lo avevo nominato barracello. Era un giovane intraprendente e al servizio della comunità, che ora voleva impegnarsi in politica perché aveva a cuore Sanluri. Credeva nell'impegno pubblico e la sua fine rappresenta per tutti noi un motivo di grande tristezza, una tragedia".