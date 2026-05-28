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Cagliari
Incendio sulla SS 131 Dir vicino all'ex inceneritore
POLITICA

Questione Ryanair, Barbara Manca: "Continuità territoriale resta centrale"

"Non possiamo aspettare Roma", dopo l'attacco di Truzzu alla Regione sul caso Ryanair, l'assessora afferma che gli Oneri di servizio pubblico sono essenziali per assicurare spostamenti adeguati da e verso l'Isola
Questione Ryanair, Barbara Manca: \"Continuità territoriale resta centrale\"
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TRASPORTO AEREO

Comitato di monitoraggio continuità territoriale aerea, Manca: "Garantire il diritto alla mobilità dei sardi"

Durante il Comitato di monitoraggio, l'assessora Manca ha sottolineato le criticità legate alle cancellazioni dei voli e ha ribadito l'importanza di un servizio efficiente per i cittadini sardi
Comitato di monitoraggio continuità territoriale aerea, Manca: \"Garantire il diritto alla mobilità dei sardi\"
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ELMAS

"Militari israeliani in vacanza in Sardegna": proteste a Elmas per l’arrivo di quattro voli da Tel Aviv

\"Militari israeliani in vacanza in Sardegna\": proteste a Elmas per l’arrivo di quattro voli da Tel Aviv
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POLITICA

Ryanair pronta a lasciare la Sardegna? Truzzu attacca la Regione: “Serve intervenire subito”

CAGLIARI

Cagliari. Incendio lungo la SS 131 Dir: fiamme vicino all'ex inceneritore | IL VIDEO

CAGLIARI

Trasporto d'urgenza per neonata in pericolo di vita da Cagliari a Roma con volo militare

Trasporto d'urgenza per neonata in pericolo di vita da Cagliari a Roma con volo militare
Trasporto d'urgenza per neonata in pericolo di vita da Cagliari a Roma con volo militare
Cagliari

118 in Sardegna, l’allarme di ANPAS, Misericordie e AVIS: “Così non si può andare avanti”

118 in Sardegna, l’allarme di ANPAS, Misericordie e AVIS: “Così non si può andare avanti”
118 in Sardegna, l’allarme di ANPAS, Misericordie e AVIS: “Così non si può andare avanti”
L'intervento

Todde a La7: "M5S colonna del campo largo, ora un progetto credibile per l'alternativa"

Todde a La7: \"M5S colonna del campo largo, ora un progetto credibile per l'alternativa\"
Todde a La7: \"M5S colonna del campo largo, ora un progetto credibile per l'alternativa\"
Monastir

Incendio a Monastir in località "Is Argiddas": raddoppiato l'intervento dei mezzi aerei

Incendio a Monastir in località \"Is Argiddas\": raddoppiato l'intervento dei mezzi aerei
Incendio a Monastir in località \"Is Argiddas\": raddoppiato l'intervento dei mezzi aerei
POLITICA

Comunali a Quartu. Sfida a tre: Milia cerca il bis, Porcu guida il centrodestra, Matta l'outsider

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Serdiana

Fiamme nelle campagne di Serdiana: in azione il Corpo forestale

Fiamme nelle campagne di Serdiana: in azione il Corpo forestale
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Elezioni comunali in Sardegna

Elezioni comunali in Sardegna: dove si voterà il 7 e 8 giugno

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L'indagine

Blitz internazionale dei carabinieri di Cagliari: tornano in Italia 3 capolavori d'arte sacra

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Cagliari calcio

Cosa resta di questa stagione del Cagliari? Gli occhi di chi ha amato davvero questa maglia

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