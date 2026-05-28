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Incendio sulla SS 131 Di...
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Cagliari
Incendio sulla SS 131 Dir vicino all'ex inceneritore
POLITICA
Questione Ryanair, Barbara Manca: "Continuità territoriale resta centrale"
"Non possiamo aspettare Roma", dopo l'attacco di Truzzu alla Regione sul caso Ryanair, l'assessora afferma che gli Oneri di servizio pubblico sono essenziali per assicurare spostamenti adeguati da e verso l'Isola
TRASPORTO AEREO
Comitato di monitoraggio continuità territoriale aerea, Manca: "Garantire il diritto alla mobilità dei sardi"
Durante il Comitato di monitoraggio, l'assessora Manca ha sottolineato le criticità legate alle cancellazioni dei voli e ha ribadito l'importanza di un servizio efficiente per i cittadini sardi
ELMAS
"Militari israeliani in vacanza in Sardegna": proteste a Elmas per l’arrivo di quattro voli da Tel Aviv
POLITICA
Ryanair pronta a lasciare la Sardegna? Truzzu attacca la Regione: “Serve intervenire subito”
CAGLIARI
Cagliari. Incendio lungo la SS 131 Dir: fiamme vicino all'ex inceneritore | IL VIDEO
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Trasporto d'urgenza per neonata in pericolo di vita da Cagliari a Roma con volo militare
Cagliari
118 in Sardegna, l’allarme di ANPAS, Misericordie e AVIS: “Così non si può andare avanti”
L'intervento
Todde a La7: "M5S colonna del campo largo, ora un progetto credibile per l'alternativa"
Monastir
Incendio a Monastir in località "Is Argiddas": raddoppiato l'intervento dei mezzi aerei
POLITICA
Comunali a Quartu. Sfida a tre: Milia cerca il bis, Porcu guida il centrodestra, Matta l'outsider
Serdiana
Fiamme nelle campagne di Serdiana: in azione il Corpo forestale
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Elezioni comunali in Sardegna: dove si voterà il 7 e 8 giugno
L'indagine
Blitz internazionale dei carabinieri di Cagliari: tornano in Italia 3 capolavori d'arte sacra
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