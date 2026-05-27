La Sardegna si prepara a tornare alle urne. La Giunta regionale ha fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 le elezioni comunali per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 149 Comuni dell’Isola. Dove necessario, l’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 21 e lunedì 22 giugno.

"Le elezioni comunali rappresentano un momento fondamentale per la vita democratica delle nostre comunità - le parole dell'assessore regionale degli Enti locali Francesco Spanedda -. Sono l’occasione in cui cittadini e cittadine scelgono direttamente chi guiderà le proprie città e definiscono l’indirizzo delle amministrazioni locali per i prossimi anni".

Il turno amministrativo riguarda i Comuni chiamati al rinnovo degli organi per scadenza naturale del mandato o per altre cause previste dalla legge.

Nel dettaglio, saranno coinvolti:

•⁠ ⁠27 Comuni nella Città Metropolitana di Cagliari

•⁠ ⁠27 nella Città Metropolitana di Sassari

•⁠ ⁠13 nella provincia Gallura Nord-Est Sardegna

•⁠ ⁠20 nella provincia di Nuoro

•⁠ ⁠7 in Ogliastra

•⁠ ⁠38 nella provincia di Oristano

•⁠ ⁠11 nel Medio Campidano

•⁠ ⁠6 nel Sulcis Iglesiente

Saranno invece soltanto cinque i Comuni nei quali potrebbe rendersi necessario il ballottaggio, previsto nei centri con più di 15mila abitanti: Quartu Sant’Elena, Sestu e Porto Torres, Tempio Pausania e Sanluri.

La sfida più attesa: Quartu Sant’Elena

L’attenzione politica maggiore si concentra su Quartu Sant’Elena, terza città della Sardegna per numero di abitanti dopo Cagliari e Sassari.

Qui il centrosinistra sostiene con nove liste il sindaco uscente Graziano Milia, mentre il centrodestra ha scelto come candidato Marco Porcu, ex assessore regionale dell’Ambiente nella giunta Solinas. In corsa anche l’imprenditore Roberto Matta con una lista civica.

Come si vota

Le modalità di voto cambiano a seconda della popolazione del Comune.

Nei Comuni capoluogo e in quelli sopra i 15mila abitanti sarà possibile il voto disgiunto: gli elettori potranno votare un candidato sindaco e una lista non collegata allo stesso candidato. Sarà inoltre possibile votare solo il sindaco senza esprimere preferenze di lista.

Nei Comuni sotto i 15mila abitanti, invece, non è previsto il voto disgiunto e si potrà esprimere una sola preferenza.

TUTTI I COMUNI AL VOTO

Città Metropolitana di Cagliari

Ballao, Burcei, Dolianova, Domus de Maria, Elmas, Escolca, Goni, Guamaggiore, Mandas, Maracalagonis, Muravera, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Quartu Sant'Elena, Sadali, San Basilio, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Silius, Suelli, Ussana, Uta, Villa San Pietro, Villaputzu.

Città Metropolitana di Sassari

Bessude, Bonnanaro, Bottidda, Bultei, Burgos, Cossoine, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Nule, Nulvi, Osilo, Ossi, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Tergu, Thiesi, Usini, Valledoria, Viddalba.

Provincia di Nuoro

Atzara, Austis, Birori, Bortigali, Desulo, Gavoi, Lei, Lodè, Mamoiada, Noragugume, Ollolai, Olzai, Onifai, Osidda, Ottana, Posada, Seulo, Tiana, Tonara, Torpè.

Ogliastra

Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Loceri, Urzulei, Ussassai.

Gallura

Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, Sant'Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Tempio.

Provincia di Oristano

Abbasanta, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baressa, Bidonì, Busachi, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogoro, Montresta, Neoneli, Norbello, Nurachi, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sennariolo, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Suni, Ulà Tirso, Usellus, Villa Sant'Antonio, Zeddiani.

Medio Campidano

Barumini, Gonnosfanadiga, Guspini, Lunamatrona, Pabillonis, Sanluri, Segariu, Siddi, Tuili, Ussaramanna, Villanovafranca.

Sulcis-Iglesiente

Giba, Musei, Piscinas, Santadi, Tratalias, Villamassargia.