Durante il pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, si è tenuto presso gli uffici dell’Assessorato regionale dei Trasporti il Comitato di monitoraggio sulla continuità territoriale aerea, convocato dall’assessora Barbara Manca per valutare l'andamento del servizio in regime di Oneri di servizio pubblico (OSP) e le principali criticità emerse recentemente.

Durante la riunione, con la presenza dei rappresentanti di Aeroitalia ed Enac, la Regione ha evidenziato le "problematiche legate alle cancellazioni dei voli" e alle riduzioni di capacità avvenute senza autorizzazione preventiva regionale.

L’Assessorato ha ribadito all'azienda l'importanza di rispettare rigorosamente gli obblighi stabiliti dal decreto ministeriale, sottolineando che la continuità territoriale rappresenta un servizio pubblico fondamentale per garantire ai cittadini sardi la certezza negli spostamenti.

“La Regione sta monitorando con estrema attenzione l’andamento del servizio e le eventuali criticità operative - ha dichiarato l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca -. Abbiamo evidenziato alla compagnia le problematiche emerse e chiesto un pieno allineamento rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un servizio efficiente, stabile e coerente con la funzione pubblica della continuità territoriale”.

Durante la riunione, è stato anche discusso lo stato di avanzamento delle iniziative per migliorare il servizio secondo il nuovo modello di continuità territoriale.

“La continuità territoriale non è un semplice collegamento aereo - ha concluso l’assessora Manca -. È uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei sardi e proprio per questo continueremo a svolgere un monitoraggio costante, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della qualità del servizio”.