Intervento in corso del Corpo Forestale per un incendio sviluppatosi in prossimità di un’area boschiva nel territorio di Serdiana, in località Riu Maidana.

Le fiamme stanno interessando una zona a vegetazione e macchia, con le operazioni di spegnimento supportate da un elicottero decollato dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto.

Sul posto è presente il direttore delle operazioni della stazione di Dolianova, che sta coordinando gli interventi a terra e dall’alto per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area.