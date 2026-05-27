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Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Monastir, precisamente in località "Is Argiddas". L'allarme è scattato intorno alle 18:25, mobilitando immediatamente la macchina antincendio regionale.
Il Corpo Forestale è intervenuto tempestivamente sul posto per arginare il fronte del fuoco, con le operazioni di spegnimento coordinate a terra dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Dolianova.
Inizialmente la sala operativa ha disposto il supporto aereo di un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto. Successivamente la situazione ha richiesto un ulteriore potenziamento dei soccorsi, spingendo le autorità a inviare anche l'elicottero della base di Fenosu per accelerare la bonifica dell'area.
Le operazioni sono tuttora in corso per garantire il totale spegnimento del rogo e la messa in sicurezza della zona.