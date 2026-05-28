Si è concluso con successo nel pomeriggio di oggi, 28 maggio 2026, attorno alle ore 16:00, il trasporto sanitario d’urgenza effettuato dall’Aeronautica Militare per salvare una neonata in pericolo di vita trasferita da Cagliari alla Capitale.

La piccola, bisognosa di cure specialistiche immediate, è stata trasportata a bordo di un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino, attivato nell’ambito dei servizi di pronto intervento sanitario garantiti dalle Forze Armate.

L’operazione è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina le attività della flotta di Stato, dopo la richiesta inoltrata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano.

Ricevuta la segnalazione, il 31° Stormo ha immediatamente predisposto il volo sanitario. Il jet è decollato nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Cagliari, dove la neonata, proveniente dall’Azienda Ospedaliera Universitaria del capoluogo sardo, è stata imbarcata insieme alla madre e a un’équipe medica specializzata.

Una volta arrivati a Ciampino, un’ambulanza ha provveduto al trasferimento urgente verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove la piccola è stata ricoverata.