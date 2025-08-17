Attimi di paura, ieri sera, lungo la Statale 197, all’altezza del chilometro 26, nel tratto compreso tra Villasanta e Furtei. Un grosso ramo di un albero si è abbattuto su un’auto in transito.

A bordo del mezzo viaggiavano tre persone che, fortunatamente, sono rimaste illese nonostante l’impatto. L’incidente si è verificato poco dopo le 19.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che ha provveduto a liberare l’auto rimasta bloccata e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i tecnici dell’Anas per il ripristino della sede stradale.