Paura nel pomeriggio sulla strada statale 128, all’altezza del chilometro 16 in direzione Senorbì, dove due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 16:30.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas, che ha estratto due persone rimaste intrappolate all’interno dei veicoli e ha messo in sicurezza la carreggiata e le auto coinvolte.

I tre feriti, tutti occupanti delle vetture, sono stati affidati agli operatori del 118. Le loro condizioni hanno richiesto l’immediato trasferimento in ospedale in codice rosso: uno con l’elisoccorso e gli altri due a bordo di ambulanze.

L’incidente ha provocato rallentamenti e grande apprensione tra gli automobilisti in transito. Oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari, sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, incaricate di svolgere i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.