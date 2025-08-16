Attimi di paura oggi a Budoni, in Gallura, dove un automobilista è rimasto vittima di un grave incidente dopo essere stato punto da una vespa mentre si trovava alla guida. L’uomo, colto da malore, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero a bordo strada.

Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’impatto. Resosi necessario un intervento urgente, i medici hanno somministrato all’uomo un’iniezione di adrenalina che si è rivelata decisiva per salvargli la vita.

Dopo essere stato stabilizzato, l’automobilista è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso per ulteriori accertamenti e cure.