Rocambolesco passaggio del turno ai sedicesimi di coppa Italia per il Cagliari che batte l'Entella ai calci di rigore, dopo aver chiuso 1-1 i tempi regolamentari. Una partita praticamente mai In discussione fino al minuto 86' quando prima Mina sbaglia il rigore che avrebbe chiuso la gara sul 2-0 e poi Deiola fa autogol in maniera fortuita portando la sfida ai calci di rigore, risolti alla fine dal gol di Cavuoti. Al prossimo turno la sfida alla vincente di Monza-Frosinone in programma domani.

Nel primo tempo il Cagliari ha fatto fatica a carburare perché inizialmente i liguri sono stati molto aggressivi: Prati e Adopo, infatti, erano marcati a uomo e le trame di gioco sono risultate inevitabilmente più lente. Poi, al solito, al crepuscolo della prima frazione, il gol di Piccoli a sistemare le cose: verticalizzazione immediata di Adopo per l'attaccante rossoblù che con una girata di destro fulmina Del Frate.

Nella ripresa poi il Cagliari a controllare il gioco e a rallentare i ritmi, fino al doppio ingresso Kilicsoy-Esposito che ha acceso il fronte offensivo cagliaritano; il turco ha colpito un palo e si è mosso bene, l'ex Inter si è guadagnato il rigore che avrebbe chiuso il match ma che Mina ha gettato alle ortiche sparando alto all'86esimo. Poi, beffa delle beffe, l'autogol di Deiola che ha fissato il punteggio sull'1-1 in una delle rarissime occasioni in cui l'Entella si è presentata davanti a Caprile.