Giornata impegnativa per il sistema antincendi regionale: oggi in Sardegna sono stati segnalati 19 incendi, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

A Samugheo, in località Funt.na Gutturu e Proccaggiu, le fiamme hanno interessato circa cinque ettari di pascolo alberato. Le operazioni sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Samugheo, con il supporto del GAUF CFVA di Oristano e dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Sul posto anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Samugheo - Pranu Frocchidos, i barracelli locali e i vigili del fuoco di Oristano. L’intervento si è concluso intorno alle 17.10.

Un secondo incendio, ancora in corso, è divampato in agro di Bortigali, in località Su Pedrosu, e sta interessando terreni agricoli. A coordinare le operazioni è la Stazione del Corpo forestale di Macomer, insieme al personale a bordo dell’elicottero della base di Anela. Sul terreno sono impegnate due squadre Forestas dei cantieri di Borore - Vivaio Macomer e di Bolotana - Bardosu, oltre ai vigili del fuoco di Macomer.

Il bilancio definitivo della giornata sarà tracciato a conclusione delle attività di spegnimento e bonifica.