Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Liscia Ruja, una delle più rinomate della Costa Smeralda, nel tratto meridionale del golfo vicino a Porto Cervo. Un uomo di 79 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in acqua ed è deceduto per arresto cardiaco.

Subito è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso partito da Olbia. I medici hanno tentato a lungo di salvargli la vita, praticando manovre di rianimazione per circa 50 minuti. Ma nonostante gli sforzi dei sanitari, l’uomo è morto tra le loro braccia.

La centrale operativa del 118 ha allertato anche la Guardia costiera, competente per gli interventi in mare, che ha preso parte alle operazioni di supporto.