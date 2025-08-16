San Teodoro, Olbia e Alghero entrano nella classifica delle 50 destinazioni preferite dagli italiani per il Ferragosto. A dirlo è l’ultimo report di Holidu.it, portale di prenotazione di case vacanze, che ha analizzato anche i costi medi delle strutture nelle località più richieste.

San Teodoro conquista la seconda posizione assoluta, subito dopo San Vito Lo Capo in Sicilia. Olbia si piazza al nono posto, mentre Alghero compare al 23esimo. Due mete sarde risultano anche tra le più care: San Teodoro con una media di 275 euro a notte e Olbia con 236 euro. In cima alla classifica dei prezzi c’è Palinuro, in Campania, con 339 euro a notte, seguita da Sperlonga, nel Lazio, con 308 euro.

Il dato che spicca nell’edizione 2025 del report è che tutte le 50 destinazioni più cercate sono italiane. Lo scorso anno figuravano almeno sei località estere, tra cui alcune tra le più amate in Spagna come Palma di Maiorca, Barcellona, Valencia, Benidorm e Lloret de Mar, oltre alla francese Nizza.

La tendenza segnala una crescente preferenza per il turismo nazionale, legata non solo al desiderio di riscoprire il territorio, ma anche alla varietà e alla qualità delle offerte disponibili in Italia, che si conferma una delle mete più ambite per le vacanze estive.