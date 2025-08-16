Momenti di paura questa mattina a Monserrato, dove un uomo è rimasto gravemente ustionato mentre effettuava lavori di impermeabilizzazione nella terrazza della propria abitazione. L’incidente è avvenuto in via Casteldoria poco prima di mezzogiorno.

L’allarme è scattato alle 11:50 e sul posto sono immediatamente intervenuti un’ambulanza del 118 e diverse squadre dei vigili del fuoco. Per cause ancora in corso di accertamento, una fiammata ha improvvisamente investito l’uomo, che ha riportato ustioni estese. Le fiamme hanno anche innescato un incendio che ha rischiato di propagarsi in tutta la casa, domato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Le operazioni di soccorso hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona, mentre i rilievi avviati dai vigili del fuoco serviranno a chiarire la dinamica e le cause dell’incidente.