Choc a Giugliano, vicino a Napoli, dove un cane è morto dopo due giorni di stenti dopo che sarebbe stato lasciato nel cortile di casa, legato a una cyclette con accanto a due ciotole vuote e sotto il sole cocente.

La sua proprietaria, secondo quanta riportano i quotidiani locali, serebbe partita per le vacanze. La tragica scoperta è stata fatta da alcuni vicini di casa lo scorso sabato pomeriggio e tragica la notizia si è diffusa rapidamente sui social media, suscitando indignazione online.

Nonostante le numerose segnalazioni, l'immediato intervento della polizia municipale e delle guardie zoofile dell'Opia, purtroppo il cane non ha avuto scampo dall'esposizione prolungata al caldo intenso e sembra che abbia cercato inutilmente di liberarsi, come indicato dalle ferite trovate sul collo, probabilmente causate dal tentativo di sfuggire alla sua prigionia.