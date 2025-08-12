Tragedia in Val Passiria, una valle laterale di Merano: un uomo di 58 anni e il figlio di 25 hanno perso la vita dopo essere precipitati in un canalone.

Nella tarda serata di ieri, i due stavano percorrendo un sentiero quando, complice anche il buio, hanno raggiunto un tratto particolarmente impervio, precipitando per decine di metri.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e, questa mattina, i corpi senza vita sono stati recuperati. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino locale e, per i rilievi e il recupero delle salme, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza con l’ausilio di un elicottero.