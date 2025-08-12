L'ennesimo caso di incidente stradale in cui non viene prestato soccorso alla vittima si è verificato ieri, lunedì 11 agosto, in via Grazia Deledda a Cagliari, dove un uomo di 77 anni è stato investito da un'auto che si è data poi alla fuga senza soccorrerlo. Fortunatamente, grazie all'immediato intervento dei sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni non sembrano preoccupanti.

La Polizia Locale di Cagliari è intervenuta sul posto per indagare sull'accaduto e identificare il conducente responsabile. Grazie alle indagini immediate e accurate, il veicolo è stato trovato rapidamente e il conducente è stato convocato presso la Caserma di via Crespellani.

Il conducente ha ammesso di aver commesso l'infrazione, anche se inizialmente, come riferiscono gli agenti, non ha compreso appieno la gravità del suo comportamento. È emerso che stava guidando con la patente sospesa e sarà denunciato per omissione di soccorso e fuga, con revoca della patente.

Questo episodio si aggiunge ad altri tre casi simili avvenuti il mese scorso, che hanno portato alla denuncia di tre persone da parte della Polizia Locale di Cagliari.