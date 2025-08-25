PHOTO
Nell'ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, pianificato dal Ministero dell'Interno, la Guardia di Finanza di Oristano ha recentemente visto un aumento di 10 unità provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, istituto di formazione del Corpo dove i futuri marescialli stanno seguendo il 95° Corso “Argentera III”.Questo rinforzo di personale ha permesso di far fronte alle maggiori esigenze operative legate all'afflusso turistico tipico della stagione attuale. In linea con le direttive dell'Organo di Vertice e del Comando Regionale Sardegna, è stato messo in atto un piano straordinario di controlli, soprattutto nelle zone costiere della provincia, per potenziare l'azione di contrasto ai fenomeni illegali di natura economica e finanziaria come il controllo del territorio, la lotta al traffico illecito, all'abusivismo commerciale, nonché ai servizi anti-spaccio e anti-droga.Questi rinforzi hanno inoltre contribuito alle attività di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, seguendo le direttive delle autorità di polizia.