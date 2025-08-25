Nell'ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, pianificato dal Ministero dell'Interno, la Guardia di Finanza di Oristano ha recentemente visto un aumento di 10 unità provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, istituto di formazione del Corpo dove i futuri marescialli stanno seguendo il 95° Corso “Argentera III”.Questo rinforzo di personale ha permesso di far fronte alle maggiori esigenze operative legate all'afflusso turistico tipico della stagione attuale. In linea con le direttive dell'Organo di Vertice e del Comando Regionale Sardegna, è stato messo in atto un piano straordinario di controlli, soprattutto nelle zone costiere della provincia, per potenziare l'azione di contrasto ai fenomeni illegali di natura economica e finanziaria come il controllo del territorio, la lotta al traffico illecito, all'abusivismo commerciale, nonché ai servizi anti-spaccio e anti-droga.Questi rinforzi hanno inoltre contribuito alle attività di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, seguendo le direttive delle autorità di polizia.