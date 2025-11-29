La Juventus batte il Cagliari 2-1 e punisce oltremodo la squadra rossoblù che ha tenuto fino alla fine, tenendo aperta la gara fino all'ultimo dei 4 minuti di recupero.

Era stato proprio il Cagliari a passare in vantaggio nel primo tempo al 26' con Esposito imbeccato al centro da un cross di un devastante Palestra; nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro che Yildiz pareggia, un rimpallo in area di rigore e il turco é più lesto di tutti a battere Caprile. I rossoblù (oggi in azzurro) sono poi andati sotto a pochi istanti dalla fine del primo tempo ancora per mano del turco dei bianconeri, ancora una volta più veloce di tutti all'interno dell'area di rigore avversaria.

Nella ripresa, nonostante lo svantaggio e l'inerzia a favore della Juventus, il Cagliari ha sì sofferto le occasioni della squadra di Spalletti ma in qualche modo ha tenuto aperta la partita fino alla fine, provando a punzecchiare in contropiede la porta difesa da Perin, senza tuttavia riuscire nel colpaccio.

I ragazzi di Pisacane ora hanno in programma il match di Coppa Italia di mercoledì contro il Napoli e la sfida alla Roma alla Unipol nel prossimo weekend.

TABELLINO Juventus-Cagliari 2-1 (2-1)

Juventus (3-4-2-1): Perin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram (25' st Miretti), Locatelli, Kostic (1' st Cambiaso), Conceicao (40' st Cabal), Yildiz (40' st Openda), Vlahovic (31' pt David). (16 Di Gregorio, 42 Scaglia, 4 Gatti, 11 Zhegrova, 17 Adzic, 25 Joao Mario, 44 Pedro Felipe). All. Spalletti.

Cagliari (4-4-2): Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Obert (8' st Idrissi), Palestra, Adopo (36' st Gaetano), Liteta (8' st Prati), Folorunsho (36' st Kilicsoy), Esposito (25' st Felici), Borrelli. (24 Ciocci, 31 Radunovic, 15 Rodriguez, 18 Di Pardo, 21 Cavuoti, 23 Pintus, 30 Pavoletti, 77 Luvumbo). All. Pisacane.

Arbitro: Crezzini. Reti: nel pt 26' Esposito, 27' e 46' Yildiz. Angoli: 6-1 per il Cagliari. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Obert, Folorunsho, Felici, Prati, Cambiaso, Deiola. Spettatori: 39.282 (incasso non comunicato).