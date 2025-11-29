Sono state programmate risorse pari a 4,3 milioni di euro per la progettazione di quattro arterie strategiche della viabilità in Sardegna. I fondi, provenienti dall’assestamento di bilancio 2025-2027, sono suddivisi in 1,3 milioni per il 2025 e 3 milioni per il 2026, destinati alla definizione della tipologia, delle caratteristiche e dei costi delle opere necessarie per il potenziamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza.

L'esame delle problematiche e delle richieste emerse dai Enti locali ha condotto all'identificazione di quattro interventi di primaria importanza: miglioramento della viabilità per l'accesso all'Aeroporto di Cagliari - Elmas "Mario Mameli"; realizzazione della S.P.15 che collega Santu Lussurgiu a Bonarcado; creazione di un collegamento tra Tempio Pausania e Olbia; implementazione del collegamento tra Porto Torres e Castelsardo, con l'itinerario che passa per Stintino fino a Santa Teresa Gallura.

“Sono quattro arterie di straordinaria importanza – spiega l’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu – sulle quali è necessario sviluppare l’attività progettuale per definire compiutamente le opere necessarie e dare avvio alla realizzazione di alcuni tra gli itinerari strategici per la mobilità nell’Isola”.

Collegamento Porto Torres – Castelsardo: itinerario Stintino – Santa Teresa Gallura

Questo asse viario collega i comuni della fascia costiera settentrionale con Sassari e i principali punti di accesso nord dell’Isola, tra cui l’aeroporto di Alghero e i porti di Porto Torres e Santa Teresa di Gallura. “È uno dei tracciati più importanti per l’area del Sassarese, sia per la viabilità sia per i flussi turistici – sottolinea Piu –. L’itinerario costiero attuale convive con diversi tipi di traffico, senza adeguate alternative, rendendo necessario progettare un nuovo percorso interno più sicuro, che lasci alla litoranea la possibilità di sviluppare la sua vocazione turistica”.

La Città Metropolitana di Sassari propone un percorso alternativo interno, lungo S.P.25, S.P.48 e S.S.200, con caratteristiche adeguate al traffico di attraversamento. Il costo stimato per la progettazione è di 1,2 milioni di euro.

Accesso all’aeroporto di Cagliari – Elmas “Mario Mameli”

La progettazione di un nuovo sistema di accesso allo scalo, con interventi di sicurezza e adeguamenti funzionali, è stimata in 1 milione di euro. L’attuale rete è insufficiente a gestire il traffico crescente, soprattutto con l’apertura del nuovo polo commerciale nella zona industriale di Elmas. “La progettazione mira a garantire sicurezza e funzionalità per tutto il territorio circostante”, spiega Piu.

S.P.15 – Collegamento Santu Lussurgiu – Bonarcado

Questo tratto provinciale rappresenta uno dei principali collegamenti con Oristano. La strada presenta un andamento tortuoso e una sezione inadeguata ai flussi veicolari, con impatti su tempi di percorrenza e sicurezza. La Provincia di Oristano ha richiesto la progettazione per definire le opere necessarie, per un costo stimato di 500 mila euro.

Tempio Pausania – Olbia

Il collegamento, realizzato dalla S.P.38 e S.P.136, è strategico per il nord est della Sardegna, ma il tracciato attuale non è adeguato né dal punto di vista geometrico né funzionale. La progettazione, stimata in 1,6 milioni di euro, permetterà di individuare gli interventi necessari a migliorare sicurezza e percorribilità.

“La sicurezza e la percorribilità adeguata ai flussi di traffico, anche turistici ed economici, sono oggi priorità per la viabilità della nostra regione – conclude l’assessore –. Questo finanziamento per la progettazione delle quattro arterie rappresenta un passo importante nel piano di revisione e adeguamento dell’intera rete viaria dell’Isola, con particolare attenzione alla viabilità provinciale”.