Drammatico schianto nella serata di oggi, 28 novembre, lungo la SS 131 all'altezza dell'uscita per il centro commerciale di San Sperate.

Tre veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un incidente costato la vita a un occupante di una delle vetture, un uomo di circa 40 anni. Al grave bilancio si aggiungono due feriti.

L'incidente è avvenuto al km 15, in direzione Cagliari. Sul posto i mezzi di soccorso, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per gestire il traffico veicolare dopo che una delle corsie della statale è stata chiusa causando rallentamenti e code.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Notizia in aggiornamento