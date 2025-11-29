Un uomo di 48 anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Varese con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, in quanto avrebbe cercato di strangolare la moglie con un cavo elettrico, secondo quanto riportato da TgCom.

L’episodio sarebbe avvenuto il 25 novembre all’interno dell’abitazione della coppia, data che coincide con la Giornata Internazionale contro la violenza di genere. Alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, avrebbero contattato il numero di emergenza 112, permettendo l’invio immediato delle pattuglie.

Dagli atti emerge, secondo quanto riporta il quotidiano, che l’uomo si sarebbe allontanato brevemente dall’abitazione dopo l’aggressione e che i carabinieri lo hanno intercettato mentre faceva ritorno nell’edificio, procedendo all’arresto in flagranza. Attualmente, il 48enne si trova in carcere.

La vicenda non sarebbe isolata: secondo quanto informa Tg Com 24, nel 2019 l’uomo era già stato fermato per un episodio simile, conclusosi con un patteggiamento a due anni di reclusione.