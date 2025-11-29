Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento di annullamento della Valutazione di impatto ambientale relativa all'impianto Fer previsto nelle vicinanze del sito Unesco di Putifigari.

Il Ministero, lo scorso 3 ottobre, aveva dato il via libera a circa 86 ettari di pannelli fotovoltaici ma ora la decisione è cambiata dopo che - fa sapere la Regione - il parere tecnico della Soprintendenza nazionale speciale per il Pnrr è stato annullato perché basato su criteri sbagliati.

Le aree di tutela, infatti, erano state calcolate in modo non conforme alla normativa, con gravi conseguenze sull'intero procedimento e pregiudizio per il bene archeologico riconosciuto dall'Unesco.

"La tutela del nostro patrimonio non è negoziabile - afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde -. Senza trasparenza e rispetto delle procedure, la Sardegna dice no. Ora il parere dovrà essere rivisto, e questo modifica radicalmente il quadro istruttorio".

La Regione ribadisce la propria posizione in vista delle prossime decisioni del Governo: "Nessun progetto che minacci il nostro patrimonio ambientale e culturale sarà accettato. Su questo saremo inflessibili". La Presidente conclude sottolineando l'impegno istituzionale della Giunta: "Io, la mia Giunta e l'intera Regione Sardegna saremo sempre intransigenti nella difesa della nostra identità. Il paesaggio è un bene pubblico da proteggere, oggi e per le generazioni future".