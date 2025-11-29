“L’ennesima aggressione avvenuta sul treno per Oristano, ai danni di un verificatore, minacciato con un coltello da un giovane senza biglietto, rafforza la nostra richiesta di attivare anche in Sardegna il servizio FS Security”.

Lo afferma la segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda, secondo la quale “alla luce di eventi simili, diventa indifferibile poter avere sui treni isolani personale specializzato, formato alla gestione delle emergenze, alla prevenzione dei conflitti e al supporto del personale di bordo. Questo servizio, attivo in altre regioni, rappresenta oggi una misura non più rinviabile, a garanzia del personale viaggiante e degli stessi passeggeri. Non si deve aspettare che accadano fatti ancor più gravi - conclude - per rendere più sicure le nostre stazioni e i nostri treni”.