Un processo graduale è stato delineato attraverso una serie di incontri per assicurare un'assistenza continua e un trasferimento ordinato delle responsabilità. La partnership tra Aou Sassari e Asl Sassari si sta concentrando sul passaggio dell'ospedale Marino di Alghero dall'Azienda ospedaliero universitaria alla Asl di Sassari "in modo ordinato e senza interruzioni delle attività cliniche", fanno sapere dalle due aziende sanitarie che hanno lavorato nelle ultime settimane a un coordinamento serrato, con tavoli tecnici congiunti e pianificazioni operative, per assicurare che la transizione avvenga nel pieno rispetto delle professionalità coinvolte e senza impatti sui servizi offerti ai cittadini.

"L'obiettivo è quello di mantenere pienamente operativo l'ospedale Marino in tutte le sue specialità e di dare nuova vita e slancio alla struttura", dichiarano Mario Palermo commissario dell'Aou di Sassari e Paolo Tauro, commissario straordinario della Asl di Sassari. I direttori delle singole unità operative dell'ospedale Marino garantiranno standard di assistenza pari o superiori agli attuali senza rallentamenti dell'offerta sanitaria. In particolare, le difficoltà legate alle attività di riabilitazione, considerato che è vacante l'incarico di direzione, saranno particolarmente monitorate e ci sarà un'attenzione puntuale da parte della direzione sanitaria.

L'endocrinologia riceverà ulteriori risorse, grazie ad accordi interaziendali specifici. L'Aou di Sassari manterrà l'attività chirurgica, supportata dai propri esperti anestesisti, per interventi ortopedici programmati e urgenze traumatologiche. Entrambe le aziende mirano a potenziare la sinergia tra ospedale e territorio, migliorando l'assistenza continua. Le direzioni delle due aziende stanno considerando l'implementazione di un diritto di scelta per il personale coinvolto per garantire la sicurezza dei dipendenti e la stabilità dell'organizzazione, sebbene i dettagli debbano ancora essere definiti.