Oggi, sabato 29 novembre, in occasione della Giornata nazionale sulla malattia di Parkinson, più di 90 centri neurologici specializzati in tutta Italia stanno aprendo le proprie porte per offrire consulenze, informazioni scientifiche e terapie ai pazienti, alle loro famiglie e ai cittadini. Questa iniziativa è promossa dalla Fondazione Limpe per il Parkinson Ets con l'obiettivo di sensibilizzare sia il pubblico che le istituzioni sulla gravità della malattia neurodegenerativa, che colpisce oltre 300.000 persone nel nostro Paese.



Per conoscere l'elenco completo dei centri aperti regione per regione e il dettaglio delle attività programmate, è possibile visitare il sito fondazionelimpe.it. Inoltre, è disponibile un numero verde attivo al 800.149.626 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, sabato 29 dalle 9 alle 13) per ricevere informazioni e supporto.



Parallelamente, la Fondazione ha organizzato l'iniziativa 'Un Passo per il Parkinson', una passeggiata inclusiva che si svolgerà contemporaneamente in molte località italiane grazie alla collaborazione con centri neurologici e associazioni locali. Le passeggiate includeranno tappe nelle città principali come Milano e Napoli, con un evento previsto anche a Roma domenica 30.

"La Giornata Nazionale Parkinson rappresenta un momento cruciale per accrescere la consapevolezza sulla malattia e sul suo impatto - afferma il presidente della Fondazione Limpe Michele Tinazzi -. Con l'iniziativa Un Passo per il Parkinson, migliaia di persone in tutta Italia saranno unite da un gesto di solidarietà e partecipazione. L'attività fisica, parte fondamentale del trattamento, diventa simbolo di speranza e benessere, mentre l'impegno di pazienti, familiari e professionisti dimostra che insieme possiamo migliorare la qualità della vita di chi vive con il Parkinson".