Sabato il tempo sarà principalmente soleggiato in tutta Italia, tranne che al Sud dove si prevedono alcune piogge, soprattutto in Sardegna, sulla Calabria tirrenica e nel Salento, dovute all'arrivo di un campo di alta pressione.

Tuttavia, questo sistema è piuttosto debole e già a partire da domenica si attendono precipitazioni in alcune zone della Liguria, dell'Emilia occidentale, della bassa Lombardia e dell'alta Toscana, con possibili nevicate sopra i mille metri. Le previsioni sono fornite da Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it. Anche lunedì sono attese piogge, soprattutto nelle regioni centrali affacciate sul Tirreno e nel Triveneto.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 29 novembre

Cielo poco nuvoloso sul settore orientale e nuvoloso su quello occidentale, dove non si esclude qualche locale pioviggine.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 30 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli variabili con componente meridionale.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di lunedì 1° dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie le massime.

Venti: deboli variabili con componente meridionale.

Mari: poco mosso il Tirreno, mosso il Mare di Sardegna.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di martedì e mercoledì si prevede cielo nuvoloso con possibili piogge. Le temperature sono previste in leggero calo. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno poco mossi.