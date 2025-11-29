PHOTO
Sabato il tempo sarà principalmente soleggiato in tutta Italia, tranne che al Sud dove si prevedono alcune piogge, soprattutto in Sardegna, sulla Calabria tirrenica e nel Salento, dovute all'arrivo di un campo di alta pressione.
Tuttavia, questo sistema è piuttosto debole e già a partire da domenica si attendono precipitazioni in alcune zone della Liguria, dell'Emilia occidentale, della bassa Lombardia e dell'alta Toscana, con possibili nevicate sopra i mille metri. Le previsioni sono fornite da Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it. Anche lunedì sono attese piogge, soprattutto nelle regioni centrali affacciate sul Tirreno e nel Triveneto.
LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA
Previsioni per la serata di oggi, sabato 29 novembre
Cielo poco nuvoloso sul settore orientale e nuvoloso su quello occidentale, dove non si esclude qualche locale pioviggine.
Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.
Mari: generalmente mossi.
Previsioni per la giornata di domani, domenica 30 novembre
Cielo irregolarmente nuvoloso.
Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.
Venti: deboli variabili con componente meridionale.
Mari: poco mossi.
Previsioni per la giornata di lunedì 1° dicembre
Cielo irregolarmente nuvoloso.
Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie le massime.
Venti: deboli variabili con componente meridionale.
Mari: poco mosso il Tirreno, mosso il Mare di Sardegna.
Tendenza per i giorni successivi
Per le giornate di martedì e mercoledì si prevede cielo nuvoloso con possibili piogge. Le temperature sono previste in leggero calo. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno poco mossi.