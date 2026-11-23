La tassa d'imbarco torna al centro dello scontro politico in Sardegna. I 6,50 euro di addizionale comunale sui diritti di imbarco, per i quali la Regione aveva previsto l'azzeramento nei mesi invernali a partire dal 1° novembre 2026, sono ancora infatti oggetto di confronto. La misura, approvata dal Consiglio regionale nell'ambito della variazione di bilancio, riguarda gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e prevede uno stanziamento regionale di 18,2 milioni di euro per il periodo sperimentale fino al 2028.

A intervenire sulla vicenda è il gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale, che in una nota critica duramente l'operato della Giunta guidata da Alessandra Todde.

"La vicenda della tassa d'imbarco certifica l'ennesimo fallimento della Giunta Todde sul fronte del trasporto aereo. Dopo le incertezze e le criticità legate al progetto di unificazione degli aeroporti sardi, dopo la debacle di Aeroitalia e le conseguenze sulla continuità territoriale, arriva il terzo fallimento: la Regione non riesce neppure a mantenere l'impegno di abbassare le tasse aeroportuali". Lo sostiene, in una nota, il Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale.

Gli esponenti azzurri contestano in particolare "il mancato azzeramento dell'addizionale nei tempi annunciati" e sostengono che "il contributo continuerà a gravare sui passeggeri almeno fino a novembre 2027".

"I 6,50 euro di addizionale sui diritti d'imbarco, che dovevano essere cancellati dal 1 novembre 2026, resteranno invece a carico dei passeggeri almeno fino a novembre 2027. È l'ennesima promessa mancata - incalza Fi - che rischia di penalizzare cittadini, imprese e turismo, proprio mentre la Sardegna avrebbe bisogno di collegamenti più competitivi e di una strategia seria per attrarre compagnie aeree. Non bastano gli annunci, gli stanziamenti sulla carta e le dichiarazioni di intenti. Governare significa programmare, rispettare gli impegni e ottenere risultati. La Sardegna non può permettersi una Giunta che colleziona annunci e fallimenti mentre a pagare sono sempre i sardi".

Sulla questione era intervenuta anche l'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, il 19 novembre, dopo le polemiche sollevate da Ryanair. La titolare dell'assessorato aveva rivendicato lo stanziamento delle risorse necessarie, spiegando però che per rendere effettiva l'abolizione dell'addizionale servono procedure che consentano alla Regione di trasferire allo Stato le somme attualmente versate dai passeggeri.

Manca aveva inoltre riferito di aver scritto al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e agli uffici tecnici del Ministero, senza aver ancora ricevuto risposta. La Regione, secondo quanto dichiarato dall'assessora, avrebbe quindi completato i passaggi di propria competenza, restando in attesa degli adempimenti statali.

Il nodo resta dunque quello dell'effettiva applicazione della misura e dei tempi necessari per tradurre lo stanziamento regionale in uno sgravio concreto per chi parte dagli aeroporti sardi. Una partita che coinvolge non soltanto il costo dei biglietti, ma anche la competitività degli scali isolani, l'offerta dei collegamenti e le prospettive del turismo.