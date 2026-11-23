Proseguono le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia trovato senza vita sabato mattina nella sua villa in Maremma. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sui telefoni cellulari e sui documenti rinvenuti nell'abitazione, elementi che potrebbero contribuire a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Grosseto e dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che procedono per istigazione al suicidio. Tra gli accertamenti in corso c'è l'analisi dei cellulari dell'ex dirigente, dai quali potrebbero emergere informazioni utili sulle sue ultime comunicazioni. Prima di morire, infatti, De Gennaro avrebbe telefonato alla moglie.

Il corpo è stato trovato riverso su una poltrona. A provocare la morte sarebbe stato un colpo esploso da una pistola semiautomatica, scelta tra le circa venti armi regolarmente detenute e trovate nella villa.

Particolare attenzione anche ai documenti recuperati nell'abitazione: un manoscritto indirizzato ai familiari e al custode e alcune buste sigillate. Materiale sul quale sono in corso verifiche da parte degli inquirenti.

La villa resta sotto sequestro dopo i rilievi effettuati per ricostruire la scena ed escludere la presenza di altre persone. La salma è stata invece trasferita a Firenze, dove sarà eseguita l'autopsia.

Parallelamente prosegue anche l'inchiesta dei magistrati di Caltanissetta, che indagano sulle presunte pressioni attribuite a De Gennaro nei confronti del pentito Contorno. Una ricostruzione contestata dal legale di quest'ultimo, che ha respinto la tesi dei pm sul silenzio del collaboratore di giustizia, dichiarando: "Non parla con loro da anni...".

L'inchiesta dei magistrati nisseni prosegue, mentre gli accertamenti sui dispositivi elettronici e sui documenti trovati nella villa potrebbero contribuire a fare luce sulle ultime ore dell'ex capo della Polizia.