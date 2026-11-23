Cocaina, marijuana e contanti costituiscono il bilancio della scoperta, avvenuta all'alba di oggi, lunedì 23 novembre 2026, dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola a Dorgali.

Una complicata operazione di controllo e perquisizione che ha portato all'arresto di un uomo e alla denuncia di una seconda persona, entrambi sospettati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il provvedimento più grave ha riguardato un meccanico di 43 anni, trovato in possesso di 80 grammi di cocaina e 2.900 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento di precedenti attività di spaccio. Durante l'arrivo dei militari nella sua abitazione, l'uomo avrebbe tentato di disfarsi di alcune dosi di stupefacente gettandole nel wc. Il tentativo, tuttavia, non è bastato a evitare il sequestro. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nel corso delle verifiche è finito nei guai anche un 35enne disoccupato, trovato con 80 grammi di marijuana e 500 euro in contanti, anch'essi ritenuti riconducibili a un'attività illecita. Per lui è scattata la denuncia.

In entrambi gli interventi i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto materiale utilizzabile per il confezionamento e il taglio delle sostanze stupefacenti, elementi che hanno rafforzato i sospetti investigativi su una possibile attività di spaccio nel territorio di Dorgali.

Determinante il contributo delle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”. I pastori tedeschi General e Velvet hanno individuato lo stupefacente anche in nascondigli particolarmente insoliti, tra cui un contatore dell'energia elettrica.

Durante il servizio è stato inoltre segnalato alla Prefettura un altro uomo di 43 anni, sorpreso in possesso di 13,4 grammi di marijuana e ritenuto assuntore di sostanze stupefacenti.

L'operazione rientra nella più ampia strategia di controllo del territorio messa in campo dal Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro per contrastare il traffico e la diffusione delle sostanze stupefacenti.