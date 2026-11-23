La sanità sarda protagonista a livello nazionale nel campo della chirurgia endocrina. L'équipe della Chirurgia Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, diretta dal professor Pietro Giorgio Calò, ha portato la propria esperienza e le tecnologie di ultima generazione al 37° Congresso di chirurgia dell'apparato digerente, che si è svolto a Roma il 12 e 13 novembre 2026.

Per l'occasione, lo scorso 12 novembre, dalla sala operatoria dell'ospedale Duilio Casula sono stati trasmessi in diretta due interventi: una tiroidectomia totale e una paratiroidectomia, eseguite con l'ausilio di tecnologie avanzate.

Per il professor Pietro Giorgio Calò, direttore della struttura e prorettore delle attività sanitarie dell'Università degli Studi di Cagliari, "la nostra partecipazione è un'importante occasione per valorizzare il lavoro della chirurgia endocrina che esegue ogni anno circa 400 interventi tiroidei, ed è centro di riferimento regionale".

Le procedure sono state seguite con grande interesse dai partecipanti, dando vita a un confronto scientifico sulle tecniche chirurgiche adottate. Particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti tecnologici disponibili nella struttura, pensati per migliorare precisione e sicurezza.

Tra questi il neuromonitoraggio intraoperatorio, che consente di controllare la funzionalità dei nervi laringei ricorrenti, fondamentali per il movimento delle corde vocali, e il PTeye, una tecnologia che sfrutta l'autofluorescenza nel vicino infrarosso per facilitare l'identificazione delle ghiandole paratiroidi durante gli interventi.

"Gli interventi eseguiti in diretta dal Duilio Casula il 12 novembre sono stati seguiti con grande interesse e apprezzamento dai partecipanti, suscitando numerose domande e un vivace confronto scientifico sulle tecniche chirurgiche adottate", ha spiegato Calò.

Accanto al direttore hanno partecipato alle operazioni il professor Fabio Medas, i dottori Alberto Tatti, Edoardo Podda e Federico Capellacci e la dottoressa Giulia Puddu. Fondamentale anche il contributo della dottoressa Francesca Piras per la gestione anestesiologica, insieme al personale infermieristico, agli infermieri strumentisti e agli operatori sociosanitari. Un ringraziamento è stato rivolto inoltre a Luca Tusa per il supporto tecnico nella realizzazione del collegamento audiovisivo con la sede congressuale.

Il congresso ha registrato numeri di rilievo: circa 150 interventi in diretta, per un totale di 500 ore di chirurgia su 20 canali streaming, con il coinvolgimento di circa 300 chirurghi. Quasi 2mila i partecipanti presenti all'Auditorium del Massimo di Roma, mentre online l'evento è stato seguito da oltre un milione di utenti, tra cui più di 6mila chirurghi collegati dall'Italia, oltre a un pubblico internazionale.

A caratterizzare l'appuntamento anche l'impiego dell'intelligenza artificiale su tre canali streaming, con un sistema di traduzione linguistica in tempo reale che ha consentito ai chirurghi di comunicare nella propria lingua e ai partecipanti di scegliere quella in cui seguire gli interventi.

Un'esperienza che, come sottolineato dal professor Calò, ha permesso di valorizzare il lavoro dell'équipe cagliaritana e il contributo delle tecnologie innovative alla chirurgia endocrina.