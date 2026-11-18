Rimane aperto il confronto sulla continuità territoriale in Sardegna dopo la comunicazione inviata da Aeroitalia ieri, martedì 17 novembre 2026, con cui la compagnia ha formalizzato la risoluzione dei rapporti per sopravvenuta eccessiva onerosità, indicando il 15 gennaio 2027 come data dalla quale intende interrompere tre collegamenti: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate e Alghero-Roma Fiumicino.

Sulla vicenda è intervenuto Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale della Sardegna e attuale consigliere comunale ad Alghero della Lega, che chiede un intervento diretto della presidente della Regione, Alessandra Todde, e un coinvolgimento di tutte le forze politiche per affrontare quella che considera una situazione di particolare gravità.

Pais ricorda di aver lanciato un primo avvertimento lo scorso 2 novembre, unendosi all'appello del segretario regionale del Partito Democratico, Silvio Lai, affinché la presidente Todde assumesse direttamente la guida del confronto, riunendo Regione, Ministero, ENAC e compagnia aerea attorno allo stesso tavolo.

Nel suo intervento, il consigliere attribuisce all'assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca precise responsabilità politiche nella gestione della vicenda: "Esporre la Sardegna al rischio concreto di perdere tre collegamenti essenziali, dopo mesi di avvertimenti, è inaccettabile e irresponsabile. Barbara Manca si assuma la responsabilità politica di questo fallimento e si dimetta immediatamente".

Particolare attenzione viene riservata allo scalo algherese. Secondo Pais, il territorio rischia di trovarsi ad affrontare due criticità ravvicinate: dal 15 gennaio è in bilico il collegamento con Roma, mentre il 31 gennaio scadrà la proroga del servizio ITA Airways per Milano Linate.

A complicare ulteriormente il quadro è la gara precedente, andata deserta, alla quale la Regione aveva fatto seguire l'annuncio di un nuovo bando che, secondo quanto riferito dal consigliere, allo stato attuale non risulta pubblicato.

Da qui la richiesta di chiarimenti alla Giunta regionale: "La Giunta dica chi garantirà il collegamento dal 1° febbraio 2027".

Pais sollecita quindi la presidente Todde ad assumere direttamente la delega ai Trasporti e a rendere pubblico un eventuale piano alternativo per garantire la continuità dei collegamenti. Tra le questioni poste ci sono gli atti già predisposti, i possibili vettori subentranti, le frequenze, le tariffe e i tempi per consentire ai passeggeri di prenotare i voli.

"La presidente Todde assuma subito la delega ai Trasporti e dica ai sardi se ha un piano B. Lo renda pubblico oggi. Dica quali atti sono pronti, quali vettori possono subentrare, con quali frequenze e tariffe e da quando si potranno prenotare i voli. Prenda direttamente in mano il confronto con Aeroitalia, insieme al Ministero e all’ENAC. In gioco ci sono il diritto alla mobilità dei sardi e il futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori di Aeroitalia in Sardegna. Ogni giorno perso riduce il tempo per mettere al sicuro i voli e tutelare i posti di lavoro".

In conclusione, il consigliere richiama la necessità di superare le divisioni politiche per affrontare l'emergenza. L'invito è rivolto sia alle forze di maggioranza sia a quelle di opposizione, con un riferimento anche al ministro Salvini e al suo precedente intervento contro il caro carburante.

"La gravità della situazione richiede tutta l’autorevolezza della presidente della Regione. Todde chiami a collaborare tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Sono certo che nessuno si tirerà indietro e che il ministro Salvini farà la sua parte, come ha già fatto con l’intervento contro il caro carburante. Prima mettiamo in sicurezza i collegamenti. Poi si farà il bilancio delle responsabilità politiche. Oggi servono unità e responsabilità", conclude Pais.