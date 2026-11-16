"AeroItalia non ha ancora comunicato ufficialmente l'intenzione di lasciare il servizio di continuità territoriale aerea in Sardegna". A confermarlo è stata l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, intervenuta a margine della conferenza stampa dedicata ai nuovi collegamenti marittimi per il trasporto delle merci tra l'Isola e la Penisola.

Nelle scorse settimane la compagnia aveva paventato la possibilità di interrompere il servizio dei voli agevolati, indicando tra le ragioni l'aumento del costo del carburante, con il prezzo del jet fuel cresciuto del 150% rispetto a febbraio.

"AeroItalia non ha ancora inviato alcuna disdetta", ha confermato Manca, facendo il punto sulla situazione e sulle possibili conseguenze per i collegamenti aerei da e per la Sardegna.

L'assessora ha ricordato che la continuità territoriale è un servizio pubblico regolato da precise disposizioni, che disciplinano anche le modalità di uscita dalla convenzione.

"Voglio ricordare che i servizi in continuità territoriale sono dei servizi pubblici, per cui sono previste regole ben precise per entrare e uscire - ha aggiunto l'assessora rispondendo ai cronisti -. Quello che noi stiamo facendo, ovviamente con responsabilità amministrativa, è quello di portare avanti tutti gli aspetti che riguardano i ristori per i vettori che lavorano in continuità territoriale, perché noi da un lato tuteliamo, ovviamente, i nostri cittadini, ma siamo ben consapevoli della situazione complessiva, non solo nazionale, ma direi globale per quanto riguarda i carburanti".

Sul fronte economico, la Regione è in attesa delle risorse ministeriali destinate ai ristori per le compagnie che operano in regime di continuità territoriale. Nel frattempo, come spiegato da Manca, sono già state avviate le procedure amministrative necessarie.

La Regione Sardegna, spiega Manca, ora aspetta l'arrivo dei fondi ministeriali, "ma noi, in maniera responsabile, ci siamo già attivati per poter istruire le procedure di ristoro verso i vettori che volano in continuità territoriale".

Resta inoltre aperta la questione relativa a un'eventuale uscita anticipata dalla convenzione. Secondo quanto precisato dall'assessora, non sono previste penali, ma è necessario rispettare un periodo di preavviso di almeno sei mesi, in conformità con i regolamenti europei.

"Si tratta di regolamenti europei. Bisogna dare almeno sei mesi di preavviso per chi abbandona un servizio pubblico - il tempo che viene ritenuto necessario per poter espletare una nuova una nuova procedura".

Al momento, dunque, non risulta formalizzata alcuna disdetta da parte di AeroItalia. La situazione resta in evoluzione, mentre la Regione prosegue le interlocuzioni e le procedure per garantire la continuità dei collegamenti aerei agevolati da e per l'Isola.