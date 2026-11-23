È stato arrestato a Valledoria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta lo scorso mercoledì sera dai Carabinieri della Compagnia di Sassari, è scattata dopo che i militari avevano notato l'uomo mentre fumava uno spinello in compagnia di un'altra persona.

Le verifiche sono quindi state estese alla sua abitazione, dove i Carabinieri hanno scoperto circa 70 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio, cinque bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sequestrato.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. L'altra persona presente al momento dei controlli, identificata come consumatore, è stata invece segnalata alla Prefettura.