Due nuovi collegamenti marittimi dedicati esclusivamente al trasporto delle merci, uno tra Cagliari e la Liguria e l'altro tra il nord della Sardegna e la Toscana. È questa la proposta che la Regione intende sottoporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di avviare un percorso per potenziare i collegamenti commerciali dell'Isola con la Penisola.

L'istanza è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, l'assessore dell'Agricoltura Francesco Agus e l'assessore dell'Industria Emanuele Cani.

La proposta nasce da un percorso di approfondimento tecnico e istituzionale avviato nei mesi scorsi dall'Assessorato dei Trasporti, con il coinvolgimento degli altri assessorati competenti e della Presidenza della Regione. Una prima versione del documento era stata condivisa il 6 novembre con le associazioni imprenditoriali e di categoria, che avevano manifestato la propria disponibilità a contribuire al suo perfezionamento e a sostenerlo attraverso le rispettive rappresentanze nazionali.

Al centro dell'iniziativa c'è la possibilità di istituire nuovi servizi marittimi in continuità territoriale riservati al trasporto delle merci. Il progetto prevede un'analisi dei fabbisogni del sistema produttivo sardo e l'individuazione dei collegamenti necessari per garantire maggiore regolarità e stabilità alle movimentazioni commerciali.

La Regione propone inoltre di partecipare direttamente all'indagine di mercato e alla predisposizione di una proposta di servizio pubblico da sottoporre al Ministero, cui spetteranno le successive valutazioni e gli adempimenti di competenza.

“Con questa istanza compiamo un passo concreto per affrontare una delle principali criticità strutturali del sistema dei trasporti della Sardegna - dichiara l'assessora Barbara Manca -. Vogliamo che la Regione abbia un ruolo centrale nella definizione dei servizi marittimi necessari alle imprese, partendo da dati oggettivi e da un'analisi approfondita della domanda di trasporto. Non chiediamo semplicemente nuove rotte, ma proponiamo un percorso amministrativo preciso per arrivare a un'infrastruttura di collegamento stabile, affidabile e adeguata alle esigenze della nostra economia. Il confronto con le associazioni produttive ha confermato la necessità e l'urgenza di questo intervento”.

Le esigenze del settore agricolo sono tra gli aspetti evidenziati nella proposta. La regolarità dei collegamenti è infatti un elemento importante per la movimentazione dei prodotti freschi e degli animali, oltre che per il rispetto degli impegni commerciali delle aziende.

“Per le aziende agricole sarde la regolarità dei collegamenti marittimi è essenziale per programmare le attività e rispettare gli impegni commerciali - sottolinea l'assessore dell'Agricoltura Francesco Agus -. Pensiamo ai prodotti freschi o al trasporto degli animali: negli anni scorsi, soprattutto d’estate, l’incertezza dei collegamenti ha creato gravi difficoltà, compromettendo l’affidabilità delle imprese sui mercati nazionali. La priorità è garantire frequenze certe, tempi adeguati e costi comparabili a quelli sostenuti nelle altre regioni. La convergenza raggiunta con le rappresentanze economiche è importante: la Sardegna deve presentarsi unita nel confronto con il Governo per ottenere una soluzione strutturale, che superi la gestione delle singole emergenze e riduca gli svantaggi dell’insularità”.

Anche il comparto industriale guarda con attenzione alla possibilità di nuovi collegamenti dedicati alle merci. I costi della logistica e la continuità dei servizi marittimi incidono infatti sulla competitività delle aziende e sulla possibilità di raggiungere i mercati nazionali.

“Il trasporto delle merci è un fattore decisivo per la competitività del nostro sistema industriale - afferma l'assessore dell'Industria Emanuele Cani -. La disponibilità di collegamenti marittimi adeguati e regolari incide direttamente sui costi di produzione, sulla capacità delle aziende di raggiungere i mercati e sull'attrattività della Sardegna per nuovi investimenti. Per questo sosteniamo con convinzione l'iniziativa dell'Assessorato dei Trasporti che rappresenta un passo importante per ridurre gli svantaggi strutturali legati all'insularità e creare condizioni più favorevoli allo sviluppo economico e all'occupazione”.

La presentazione dell'istanza rappresenta ora l'avvio di un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà necessario procedere con le verifiche sui fabbisogni, sulla domanda di trasporto e sulla sostenibilità dei collegamenti proposti prima di arrivare a un'eventuale istituzione delle nuove rotte.