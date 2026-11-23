Breve pausa dopo giorni di pioggia e instabilità sull'Italia, ma il miglioramento sarà temporaneo. Tra la giornata di oggi, lunedì 23 novembre 2026, e domani, martedì 24, sono attese condizioni più stabili, con ampie schiarite su gran parte della Penisola. Da mercoledì 25 novembre, tuttavia, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Centro-Nord, riportando piogge e nevicate sui rilievi.

Oggi si registreranno ancora residui piovaschi su Marche, Abruzzo, Molise e Calabria. Successivamente sono attese ampie schiarite, accompagnate dalla formazione di nebbie sulla Pianura Padana.

Martedì il quadro meteorologico sarà ulteriormente in miglioramento. Prevarrà il sole su gran parte del Paese, anche se non mancheranno le nebbie al Nord e nelle valli interne. Da segnalare soltanto possibili isolati piovaschi serali sulla Liguria.

La tregua, però, durerà poco. Da mercoledì è previsto l'arrivo di un nuovo fronte atlantico, che interesserà inizialmente il Centro-Nord, riportando precipitazioni e neve sulle Alpi oltre gli 800-900 metri di quota. Successivamente il peggioramento raggiungerà anche il Centro-Sud tirrenico.

Nevicate attese inoltre sull'Appennino, ma a quote più elevate, oltre i 1800-2000 metri.

L'Italia si prepara dunque a qualche giornata di maggiore stabilità, prima di un nuovo peggioramento che riporterà condizioni di maltempo su diverse zone della Penisola.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 23 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi interni e sulla Gallura.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in generale calo, anche sensibile sui settori orientali.

Venti: da forti a localmente di burrasca fino al primo pomeriggio, in particolare sulle coste e rilievi, tendenza ad attenuazione dalla sera.

Mari: agitati o molto agitati sui settori settentrionali e occidentali, con possibili mareggiate sulle coste esposte, mossi o molto mossi altrove; dalla sera moto ondoso in progressivo calo.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 24 novembre

Cielo poco nuvoloso con addensamenti in formazione sulle zone settentrionali della regione, in particolare tra il sassarese e l'oristanese.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da sud nella seconda parte del giorno.

Mari: mossi o molto mossi sui settori settentrionali e occidentali, con moto ondoso in scaduta, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di mercoledì 25 vedrà un rapido peggioramento con molte nubi e precipitazioni da isolate a sparse su tutta la regione; temperature in aumento soprattutto nei valori minimi, venti in rinforzo da libeccio con mari mossi o molto mossi. La giornata di giovedì 26 sarà all'insegna della variabilità con nuvolosità irregolare, più compatta sulle zone occidentali dove non si escludono deboli precipitazioni; temperature in generale diminuzione, venti moderati dai quadranti occidentali con mari molto mossi a nord e ad ovest dell'Isola, in prevalenza mossi altrove.