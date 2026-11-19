«La ricostruzione di Ryanair sull'azzeramento dell'addizionale comunale negli aeroporti sardi è molto parziale e non tiene conto delle iniziative che la Regione Sardegna ha tempestivamente intrapreso per rendere operativa la misura. È inaccettabile attribuire alla Regione responsabilità che riguardano invece passaggi amministrativi di competenza statale, sui quali attendiamo da quasi un mese una risposta dal Governo». Lo dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, intervenendo sui contenuti della lettera con cui Ryanair ha minacciato di ridurre la propria capacità operativa negli aeroporti sardi qualora non venga confermata entro oggi l'abolizione dell'addizionale comunale.

«Ricordiamo a Ryanair che la Regione ha già stanziato le risorse necessarie per azzerare nei mesi invernali il costo dell'addizionale comunale, pari a 6,50 euro per passeggero in partenza. Per rendere effettiva la misura è però indispensabile definire le procedure che consentano alla Regione di versare allo Stato le somme oggi corrisposte dai passeggeri. Abbiamo scritto quasi un mese fa al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e successivamente agli uffici tecnici del Ministero, sollecitando gli adempimenti necessari, senza ricevere alcun riscontro. Non potendo intervenire unilateralmente su un tributo disciplinato dalla normativa statale, abbiamo inoltre coinvolto tutti i parlamentari sardi, di ogni schieramento politico, chiedendo di sostenere un emendamento risolutivo, presentato dall'onorevole Francesca Ghirra».

«Sorprende soprattutto la contraddizione nelle posizioni della compagnia – prosegue Manca –. Soltanto poche settimane fa, presentando la programmazione invernale, Ryanair sosteneva che il nostro intervento fosse arrivato troppo tardi per incidere sulle proprie scelte operative, annunciando riduzioni sui tre aeroporti sardi. Oggi, invece, afferma di aver incrementato la capacità proprio grazie all'impegno della Regione e minaccia ulteriori tagli per la mancata attuazione della misura. Sono affermazioni che meritano un chiarimento, perché non possono essere utilizzate alternativamente a seconda delle circostanze».

«Trovo ancora una volta fuori luogo il riferimento polemico alla continuità territoriale, che rappresenta un diritto fondamentale dei cittadini sardi e non può essere trascinata in una controversia commerciale. La Regione continuerà a lavorare per sostenere tutti i collegamenti aerei con gli strumenti a propria disposizione, sia quelli di mercato sia quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico, ma non accetterà che la tutela della mobilità dei sardi diventi uno strumento di pressione».