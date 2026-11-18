La Regione Sardegna non intende accettare la decisione di Aeroitalia di interrompere tre collegamenti aerei in continuità territoriale. Dopo la comunicazione formale inviata dalla compagnia nella serata di martedì 17 novembre, l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca interviene sulla vicenda e annuncia che l'Amministrazione farà valere tutti gli obblighi previsti dagli accordi e dalla normativa. In caso di mancato rispetto degli impegni, la Regione è pronta ad arrivare anche all'estromissione del vettore da tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna.

"La decisione di Aeroitalia di abbandonare tre rotte in continuità territoriale, comunicata formalmente alla Regione Sardegna nella serata di martedì 17 novembre, è un atto unilaterale e in contrasto con i principi generali del servizio pubblico che lo stesso vettore aveva accettato di prendere in carico nei mesi scorsi". Lo dichiara Manca dopo aver ricevuto una PEC con cui Aeroitalia ha manifestato l'intenzione di presentare disdetta per i collegamenti Cagliari-Fiumicino, Cagliari-Linate e Alghero-Fiumicino.

L'assessora sottolinea come la comunicazione sia arrivata al termine di settimane di interlocuzioni tra la Regione e la compagnia, durante le quali si è cercato di individuare una soluzione capace di conciliare la sostenibilità economica del servizio con il diritto alla mobilità dei cittadini sardi.

"Tale comunicazione - spiega Manca - arriva dopo settimane di interlocuzioni in cui la Regione Sardegna ha cercato pazientemente di trovare ogni soluzione che contemperasse la necessità primaria di tutelare il sacrosanto diritto alla mobilità dei cittadini sardi e la sostenibilità economica del servizio in un momento delicato causato dai gravi rincari del costo carburante".

La Regione annuncia ora una contestazione formale degli obblighi che, secondo l'assessorato, Aeroitalia è tenuta a rispettare. In particolare, per le rotte compensate il vettore dovrebbe garantire la prosecuzione del servizio fino al 2029, in virtù dell'impegno sottoscritto. Per i collegamenti non compensati, invece, il riferimento è al decreto ministeriale che impone il mantenimento del servizio per almeno sei mesi dalla data della disdetta.

"Notificheremo immediatamente ad Aeroitalia i propri obblighi, che riguardano la prosecuzione del servizio su tutte le rotte compensate, per cui è stato sottoscritto un impegno fino al 2029, e il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale per le rotte non compensate, che impongono il mantenimento del servizio per almeno sei mesi dalla data della disdetta - conclude l'assessora - Qualora Aeroitalia non dovesse rispettare questi obblighi la Regione Sardegna utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare la sicurezza dei propri collegamenti aerei, compresa l'estromissione della compagnia da tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna".

La presa di posizione dell'assessora arriva in un clima di crescente preoccupazione per il futuro dei collegamenti aerei dell'Isola. Nelle scorse ore anche Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale e attuale consigliere comunale ad Alghero della Lega, aveva chiesto un intervento diretto della presidente della Regione Alessandra Todde, sollecitando un confronto con il Ministero e l'ENAC e un piano alternativo per garantire la continuità dei voli.

Particolare attenzione è rivolta all'aeroporto di Alghero: oltre al collegamento con Roma Fiumicino, indicato da Aeroitalia tra quelli interessati dalla disdetta, il territorio deve fare i conti con la scadenza, il 31 gennaio 2027, della proroga del servizio ITA Airways per Milano Linate.

Al centro della questione resta dunque la garanzia dei collegamenti aerei da e per la Sardegna, con la necessità di individuare soluzioni che tutelino il diritto alla mobilità dei cittadini e assicurino la continuità del servizio.