La Polizia Locale di Sassari rinnova anche quest'anno il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, partecipando alle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. Mercoledì, dalle 9 alle 19, gli agenti saranno presenti presso il centro commerciale Tanit con uno stand informativo per offrire un'opportunità di incontro, ascolto e sensibilizzazione su temi come la violenza di genere, il rispetto reciproco e la parità.

Durante questa giornata verranno distribuiti materiali informativi, inclusi opuscoli e segnalibri dedicati, con l'obiettivo di diffondere messaggi di consapevolezza e fornire indicazioni utili su dove rivolgersi per ottenere aiuto e supporto. Gli operatori saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a domande, fornire informazioni e promuovere momenti di dialogo su un fenomeno che richiede costante attenzione e impegno da parte delle istituzioni e della comunità.

Accanto allo stand informativo sarà presente uno spazio per la partecipazione, dove ognuno potrà lasciare, in forma anonima, un proprio pensiero, riflessione o messaggio sul tema delle donne, della dignità e del rispetto. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, per dare voce alla sensibilità e trasformare una giornata di sensibilizzazione in un'occasione di condivisione.

La Polizia Locale di Sassari è da anni impegnata nella promozione della cultura della legalità e della prevenzione, con attività che si svolgono tutto l'anno anche attraverso progetti educativi rivolti alle scuole e alle giovani generazioni. Tra i temi trattati dagli agenti ci sono, oltre alla violenza di genere, il bullismo, il cyberbullismo e il revenge porn, fenomeni per i quali informazione, consapevolezza e capacità di riconoscere i segnali di rischio sono strumenti fondamentali di prevenzione.

La presenza della Polizia Locale nei luoghi di frequentazione quotidiana mira ad avvicinare ulteriormente l'istituzione alla cittadinanza, promuovendo il dialogo.

"Il contrasto alla violenza non può limitarsi a una ricorrenza, ma deve tradursi in un impegno quotidiano: promuovere il rispetto, riconoscere ogni forma di abuso e costruire una comunità nella quale nessuna donna debba mai sentirsi sola", commentano dal Comando.