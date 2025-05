Il tradizionale scambio di domande e risposte tra il Consiglio regionale e la Giunta, noto come Question time e interrotto dal mese di settembre 2021, è stato ripristinato su decisione della conferenza dei capigruppo. Questa scelta è stata presa al fine di gestire in modo tempestivo le numerose interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri. Il Question time avrà luogo una volta al mese, precisamente ogni ultimo martedì del mese, a partire dal prossimo incontro fissato per il 27 maggio alle 10:30.

Il Consiglio è stato convocato anche per mercoledì 28 maggio. All'ordine del giorno la mozione n. 24 (Ticca e più) "Sull'autonomia differenziata e l'urgenza di adottare le norme di attuazione dello Statuto finalizzate a rafforzare la competitività della Sardegna"; la n. 32 (Frau e più) sulla necessità urgente di attivare procedure organizzative per il funzionamento e il potenziamento del registro tumori della Regione"; la n. 33 (Cocco e più) "a sostegno del sistema universitario della Sardegna attraverso una ricognizione coordinata delle risorse pubbliche regionali"; la n. 42 (Truzzu e più) sulla necessità urgente di avviare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale 554 e realizzare il "corridoio Golfo degli Angeli", primo viale di comunicazione integrato e sostenibile, stradale-ferroviario-ciclopedonale".

In discussione anche la proposta di legge n. 1 /A sulla realizzazione della Macroregione del Mediterraneo occidentale.