Aeroitalia ha partecipato all'iniziativa che ha portato al consenso da parte del consiglio di amministrazione di ENAC per consentire il trasporto in cabina di animali domestici, superando le attuali restrizioni con l'implementazione di procedure specifiche.

La compagnia, rappresentata dall'avvocato Emanuela Lanzi insieme agli ingegneri Antenor Silva Neto e Marco Mantovanelli, ha collaborato con il gruppo istituito dall'Ente per esaminare gli aspetti tecnici e normativi relativi al trasporto di animali domestici a bordo degli aerei. Durante le discussioni sono state affrontate le sfide incontrate dai passeggeri nel viaggiare con i propri animali, considerando la possibilità di definire linee guida per ampliare questa opportunità.

Prima dell'approvazione della nuova normativa, Aeroitalia aveva già dimostrato la sua predisposizione pet-friendly aumentando il peso massimo consentito per gli animali in cabina con trasportino da 8 a 12 kg. In linea con i suoi principi, la compagnia ha sempre evitato di trasportare animali in stiva, poiché ritiene tale pratica potenzialmente dannosa per il benessere e la sicurezza degli animali.

"Dopo la delibera dell’Enac la macchina organizzativa è stata avviata per consentire un adeguamento rapido e per garantire un'esperienza di viaggio sicura agli animali. Deve essere un diritto accessibile, non un privilegio, e per questo continueremo a lavorare affinché il trasporto aereo sia sempre più attento alle esigenze affettive dei nostri passeggeri. Ringrazio l’avvocato Lanzi e gli ingegneri per il lavoro svolto”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri.