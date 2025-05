Lutto e commozione a Luras per la scomparsa dell’ex sindaca Maria Giuseppina Careddu, per tutti Marisa, deceduta all’età di 68 anni. Molto nota e apprezzata nel mondo della politica, è stata amministratrice di Luras per ben tre volte. Marisa era anche insegnante di costruzioni e architetta, “donna di grande determinazione e sensibilità”.

Una scomparsa che lascia attonita e sconsolata la comunità. L’affetto e la vicinenza manifestati sui social da cittadini e associazioni, amici e colleghi, alunni e familiari, testimoniano la forte impronta lasciata neglia anni.

Marisa Careddu, moglie e madre, era infatti una figura di grande rilievo a Luras, non tanto per le cariche ricoperte, ma per lo spessore morale e umano che la contraddistinguevano.