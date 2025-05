Nell’estate 2020 il Cagliari piazza un doppio colpo dall’Ajaccio acquistando i fratelli Matteo e Lisandru Tramoni. Sui due giovani calciatori c’è grande curiosità, e si attende di capire che prospettive possano avere nel campionato italiano.

Matteo aveva 20 anni, Lisandru 17. Tuttavia la loro esperienza in rossoblù non è andata come sperato: nel 2022 passano entrambi al Pisa, che dopo un anno di prestito li acquista a titolo definitivo. La gavetta in Serie B fa bene, soprattutto a Matteo, che conquista un posto da titolare coi nerazzurri e diventa punto di riferimento della squadra.

Quest’anno Matteo Tramoni è stato una delle rivelazioni della stagione di Serie B, trascinando il Pisa di Pippo Inzaghi alla promozione contro ogni pronostico. I toscani hanno conquistato la massima serie grazie al secondo posto che ha permesso ai pisani di salire senza passare dai playoff.

Per Tramoni un ruolo di vitale importanza, grazie ai suoi 13 gol e 3 assist in 25 presenze. L’ala offensiva di Ajaccio ha sospinto i suoi verso la cavalcata trionfale. L’anno scorso il crack al ginocchio: rottura del crociato. Il recupero e l’ascesa, quest’anno l’esplosione.

Oggi è un giocatore importante, uno dei talenti più allettanti fra le neo promosse per la prossima stagione di Serie A. Leader tecnico e trascinatore a Pisa: per il Cagliari, forse, la sensazione di non aver saputo aspettare un talento scoperto e portato in Sardegna, ma mai del tutto sbocciato nel capoluogo.