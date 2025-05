Manovre azzardate, zig zag tra la folla e una mini moto da 100 di cilindrata in piena area pedonale. È quanto accaduto a Napoli, nel cuore del quartiere San Giuseppe, nell’area di Largo Berlinguer, dove un bambino di appena 9 anni è stato sorpreso a sfrecciare su una mini cross a benzina, mettendo a rischio la propria incolumità e quella dei passanti.

A notare la scena, due carabinieri della compagnia Napoli Centro, liberi dal servizio, che hanno immediatamente tentato di bloccare il piccolo centauro. Il bambino, però, avrebbe provato a fuggire, abbandonando la mini moto e dandosi alla corsa. L’inseguimento, per fortuna, è durato solo pochi metri. I militari lo hanno fermato e accompagnato in caserma, dove poco dopo sono arrivati anche i genitori.

Madre e padre, entrambi residenti in zona, sono stati denunciati per abbandono di minore. Il veicolo – tutt’altro che un giocattolo – è stato sequestrato. Si tratta infatti di una mini moto da pista, con motore a scoppio da 100 cc, capace di raggiungere gli 80 chilometri orari. Priva di immatricolazione e targa, non poteva in alcun modo circolare su strada.